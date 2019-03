Prosegue la campagna di sensibilizzazione alla legalità del progetto Educare per crescere nella legalità, realizzato dal Comune di San Salvo grazie ai fondi per la Sicurezza e legalità della Regione Abruzzo, attraverso il lancio del quarto video dal titolo Evasione fiscale e legalità.

"Il nuovo video - spiegano dagli uffici comunali - affronta il tema dell’evasione fiscale, fenomeno diffuso in tutto il nostro paese. L’approccio è di tipo ironico: si nasconde infatti un modo semplice ed efficace per far riflettere sulla prassi, purtroppo spesso adottata dagli esercenti, del non emettere lo scontrino fiscale. Come i precedenti filmati anche questo punta a far capire che siamo noi, con i nostri piccoli gesti quotidiani, a creare un terreno fertile alla buona convivenza civile. Educare alla legalità nella quotidianità: è questa la sfida alla quale tutti siamo chiamati a rispondere con entusiasmo. Un ringraziamento particolare a Felice Tomeo, che si è prestato come attore protagonista del video, e a Gianluca Di Luzio".

Non si escludono, però, polemiche a riguardo: il protagonista del video, infatti, non è precisamente l'esercente tipo o il classico evasore in doppio petto, ma un mendicante che chiede l'elemosima e alla fine sceglie di emettere scontrino. Da verificare come prenderanno la scelta simbolica i rappresentanti dell'opposizione.

Legalità fiscale from Nuova Solidarietà on Vimeo.