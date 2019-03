Purtroppo non ce l'ha fatta Emanuele Pietropaolo, il 18enne ricoverato all'ospedale San Pio da Pietrelcina di Vasto con diverse fratture a causa di un incidente in sella alla propria moto, che si è scontrata con un'auto.

Il tremendo impatto è avvenuto nel tardo pomeriggio nell'ultimo tratto di via Ciccarone, all'incrocio con via de Gasperi.

Per cause al vaglio della polizia stradale, intervenuta sul posto, la moto cilindrata 50 guidata dal 18enne si è scontrata con una Fiat Cinquecento, provocando la rovinosa caduta del ragazzo, che è stato soccorso dagli operatori del 118 e trasportato presso il locale pronto soccorso in prognosi riservata, prima del tragico epilogo.