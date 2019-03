Dopo la pausa natalizia, nel campionato abruzzese di Eccellenza si torna in campo il giorno dell’Epifania. Martedì scenderanno in campo alle 14: 30 sedici squadre, tutte in cerca della prima vittoria del 2015. Dopo il pareggio casalingo contro il Francavilla Calcio, la Vastese torna in trasferta per affrontare il Miglianico. Una partita molto importante ai fini della classifica e nella quale i biancorossi non possono fare passi falsi. Gli avversari di martedì infatti sono a meno tre dalla compagine vastese (18 punti a differenza dei 21 punti in classifica di Soria e compagni) il che significa che l’imperativo per i casalinghi sarà quello di vincere per cercare l’eventuale sorpasso sul Montorio (23 punti in classifica) impegnato nella sfida contro la capolista Paterno in trasferta. Nel turno di andata i vastesi non sono andati oltre al pari (1-1). Per quanto riguarda le altre partite, il San Salvo reduce dal turno di riposo della diciottesima giornata, torna a giocare e lo fa contro il Cupello Calcio , quest’ultimo galvanizzato dalla vittoria per 2-0 contro il Capistrello che ha permesso ai cupellesi di avvicinarsi a meno uno proprio sulla sfidante della scorsa giornata. Guardando al match di andata, i sansalvesi si imposero 2-0. Si giocherà nel campo 'neutro' di Cupello causa lavori nell'impianto di San Salvo.

Per il Vasto Marina - in cerca di punti per risalire dai bassi fondi della classifica- una partita quella di martedì valida per riscattare la sconfitta pesante ricevuta contro il Montorio (4-0) e che la vedrà battersi per novanta minuti contro il Pineto, cercando di ribaltare a proprio favore l’esito della sfida (nel girone di andata finì il 4-1 a favore dei teramani). La società vastese si è rinforzata con l'acquisto del centrocampista Alfredo Di Capua ( classe 1990 ex Gragnano) oltre che ai precedenti arrivi del difensore Felice Scarano (classe 1990 ex Borrello) e del centrocampista arretrato Francesco Direttore ( '93 che viene da una serie C svizzera). La squadra del presidente Cirulli si sta muovendo molto sul mercato per centrare l'obiettivo salvezza. Un 6 Gennaio dunque pieno di sfide importanti vista e considerata soprattutto la classifica corta- ormai un vero e proprio fattore- del girone.

Tutte le partite della 19ª giornata del Campionato di Eccellenza Abruzzo

2000 Calcio Acquaesapone- Alba Adriatica

Capistrello- Renato Curi Angolana

Francavilla Calcio Nc- Avezzano Calcio

Martinsicuro- Torrese

Miglianico Calcio- Vastese Calcio 1902

Paterno- Montorio 88

S.Salvo- Cupello Calcio

Vasto Marina- Pineto Calcio

La classifica

1. Paterno 39

2. Francavilla Calcio Nc 34

3. Avezzano Calcio 34

4. Renato Curi angolana 31

5. Pineto Calcio 28

6. Torrese 27

7. San Salvo 26

8. Martinsicuro 25

9. Capistrello 24

10. Cupello Calcio 23

11. Montorio 22

12. Vastese Calcio 1902 21

13. Miglianico Calcio 18

14. 2000 Calcio Acquaesapone 14

15. Alba Adriatica 13

16. Vasto Marina 13

17. Sulmona Calcio 6