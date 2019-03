Tempo di bilanci e progetti per il futuro in questo inizio 2015; lo è anche per il dirigente scolastico dell'Istituto Comprensivo 1 di San Salvo, Anna Paola Sabatini, che ha voluto esprimere i migliori auguri per l'anno appena iniziato a tutti i protagonisti del mondo della scuola. Ecco il testo della nota.

"In questo che si caratterizza per essere contestualmente periodo di grandi bilanci ma allo stesso tempo anche frangente delle grandi attese e delle speranze che il nuovo anno porta con sé - unitamente agli auguri che rivolgo a tutta la comunità locale, ai miei studenti, alle loro famiglie, agli insegnanti e al personale non docente della scuola che mi onoro di dirigere - una riflessione va al percorso svolto finora insieme e agli orizzonti di medio e lungo termine il cui perseguimento ci vede quotidianamente impegnati con l’entusiasmo e l’energia di sempre.

Una strada quella finora attraversata che si è essenzialmente sviluppata su due fronti entrambi impegnativi quali quello della coesione verticale interna all’istituto che ha visto senza dubbio crescere giorno dopo giorno quel senso identitario unico di appartenenza tra tutti e tre gli ordini di scuola dell’infanzia, primaria e media necessario per permettere agli studenti di crescere e svilupparsi in modo unitario e armonico senza strappi e sentendosi sempre accolti e accompagnati nella propria interezza e specificità; dall’altro il versante dell’apertura e della condivisione col territorio inteso come interlocutore ma anche e soprattutto come risorsa di arricchimento e crescita.

A segnare in maniera anche visibile il percorso svolto sono stati i progetti e gli scambi Europei che ci vedono protagonisti e numerosi riconoscimenti che i nostri studenti di tutte le età hanno ricevuto in competizioni di livello spesso anche nazionale in diversi campi e discipline; ma se l’attenzione si fermasse solo su questi aspetti, riduttiva e semplicistica sarebbe qualsiasi considerazione. La consapevolezza invece è che la parte più importante del lavoro fatto, degli obiettivi raggiunti è di certo nei cuori, negli animi e nelle menti dei ragazzi prima di tutto che sono i veri protagonisti dell’istituzione scolastica, ma anche di tutti noi personale operante e della comunità che ci accoglie e che ci accompagna.

Tanto è stato fatto ma la strada è ancora lunga e gli obiettivi ancora tanti soprattutto per un’organizzazione viva come la scuola e che ha intrinsecamente connaturata in sé una dimensione evolutiva. Il nostro primo orizzonte per il prosieguo è quello di lavorare sempre con maggiore profondità e diversità di strumenti sulla coscienza civile dei nostri studenti che è e rimane l’obiettivo identitario del nostro istituto; unitamente procederemo sul rafforzamento della dimensione europea della nostra scuola attraverso i partenariati comunitari interistituzionali già in atto ma anche tramite la creazione di nuove realtà; il proposito è quello di rafforzare la dimensione internazionale della nostra scuola così come abbiamo appena cominciato seguendo anche le linee di quelle che sono le grandi opportunità dell’Expo 2015.

L’auspicio, e insieme l’obiettivo, è dunque che questo nuovo anno appena cominciato ci veda con l’armonia, l’energia e la passione che ci appartengono ancora quotidianamente impegnati nella preparazione dei nostri studenti che mai come in questo momento sono il valore più autentico della nostra società."

Anna Paola Sabatini