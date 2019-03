Due giorni di spettacoli teatrali a San Salvo, presso il Centro culturale "A. Moro": sabato 3 e domenica 4 la compagnia teatrale "Creati-Vità" curerà due rappresentazioni.

Come spiegato dagli organizzatori, la prima, "Mangiami", in scena sabato 3 gennaio alle ore 21, è uno spettacolo "che si sofferma sulla crisi che stiamo vivendo, anche in maniera ironica. Protagonisti genitori e figli, questi ultimi succubi delle aspirazioni dei grandi, incapaci di ribellarsi alla comodità e infelici; destinati pertanto alla sconfitta contro una società che mangia, divora, e impedisce di pensare con speranza al futuro".

La seconda, "Omnia", alle ore 18 di domenica 4, è "uno spettacolo studiato e scritto per i bambini, con video-proiezioni e magici cambi di luogo per farli entrare in un mondo fantastico. Protagonista della vicenda la gatta Penelope, che si mette in viaggio per esplorare nuovi mondi e salvare la Terra dal disastro.

Entrambi gli spettacoli sono a ingresso è gratuito.