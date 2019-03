Si è tenuto sabato 27 dicembre il primo appuntamento con la terza edizione del Presepe Vivente dei Miracoli, a Casalbordino; il prossimo appuntamento è previsto invece per domenica 4 gennaio dalle 18 alle 21, nei pressi della Basilica Madonna Dei Miracoli.

Come sottolineato dagli organizzatori, "la rappresentazione avrà il coinvolgimento di molti figuranti, attraverso un lungo percorso lungo il quale saranno allestite le scene della Natività; durante la passeggiata si potranno degustare gratuitamente prodotti tipici e osservare artigiani e allevatori impegnati nelle loro attività lavorative. In questa terza edizione il piccolo villaggio ebraico si arricchisce, rispetto allo scorso anno, di nuove botteghe ed altre professioni artigianali. Anche la fastosa reggia di Erode, che si pone in antitesi alla semplicità delle abitazioni ed agli stili di vita del villaggio, arricchirà questa terza edizione, anche se il punto centrale di tutta la rappresentazione rimane la stalla della natività, nascosta dalla frenesia e dall’indifferenza del villaggio, con i suoi personaggi senza tempo: il piccolo Gesù, Maria e Giuseppe".