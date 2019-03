Un viaggio ‘Da Nazaret a Betlemme’ nel presepe vivente per le vie del centro storico di Casalbordino- presentato dalla parrocchia di San Salvatore e Missio - quello tenutosi ieri nella cittadina e che verrà riproposto anche oggi. Tra i vicoli del centro, un percorso realistico nel quale, oltre alla presenza dei personaggi più noti della tradizione dei presepi, è possibile assaggiare alcuni prodotti gastronomici accuratamente preparati al momento.

Dal ‘Pescatore’ – con ‘assaggini’ di bruschette di peperoni e alici- al ‘Contadino’ – formaggio fatto al momento- passando per il ‘Mulino’- con il vine brulè appena pronto- per l’ Ortolano – con le verdure di campagna offerte in ‘pizz e fuje’ e fino ad arrivare al ‘Fornaio’ – nel quale sono state servite le ‘scrippelle’. Un viaggio duplice, tra rivisitazione natalizia e degustazione gastronomica, durante il quale i presenti hanno potuto rivivere la magia del Natale. Con l’accompagnamento musicale dal vivo di ‘Fonderie Sonore’ ed i suoni della zampogna di Jacopo Pellicciotti, il presepe vivente aperto intorno alle 17:00 ha accompagnato i passanti sino alle 20:00 e lo farà anche oggi sempre a Casalbordino. Il percorso comprende le aree circostanti la Chiesa San Salvatore.