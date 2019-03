Oggi iniziano i saldi e i negozianti si danno da fare per attirare clienti in cerca di affari. Nel centro storico di Vasto i negozi aderenti al Consorzio Vasto in Centro - saranno aperti anche domenica e il 6 gennaio, giorno dell'Epifania. "Con l’intento di rendere più vivace e dinamico il Centro Storico di Vasto, nella sua peculiarità di centro commerciale naturale e per facilitare gli acquisti in occasione dei prossimi saldi che hanno inizio il 3 Gennaio 2014, le attività commerciali del centro storico di Vasto proporranno Fai un saldo in Centro con l’apertura straordinaria per Domenica 4 Gennaio e Martedì 6 Gennaio, giorno della Epifania, con orario 10.30-13.00 e 17.00-20.00.

Il Consorzio - sottolinea il presidente Marco Corvino - auspica che questa iniziativa possa essere un ulteriore richiamo per coloro che in diverso modo vorranno approfittare della accoglienza della nostra città nei giorni finali delle Festività Natalizie".