Attimi di apprensione nel tardo pomeriggio per un veicolo andato a fuoco tra via dei Conti Ricci e via Maddalena.

Il proprietario di una Ford Focus aveva appena parcheggiato per recarsi in uno degli uffici della zona, quando dal motore dell'auto si è levato un denso fumo.

Grazie al tempestivo intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di via Madonna dell'Asilo i danni sono stati circoscritti alla sola Focus.

Sul posto, anche gli agenti della Polizia municipale che hanno interdetto un tratto di strada alla circolazione per permettere ai vigili del fuoco di operare in sicurezza.