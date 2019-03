Ottimo riscontro di pubblico e addetti ai lavori per il gruppo di Musica Medievale Stella Nova nel concerto tenutosi a Firenze sabato 27 dicembre 2014 ore 18 presso la sede della Società delle Belle Arti – Circolo degli Artisti “ Casa di Dante”.

La trasferta fiorentina è stata una nuova e positiva esperienza, nonché importante verifica, per il gruppo vastese che ha presentato un programma in due parti “Cammini Medievali” e “Puer Natus Est”.

“Cammini Medievali” - che è il nome anche del CD pubblicato nel 2014 - è un percorso ideale musicale , un cammino nella Europa medievale, fatto attraverso l'ascolto di brani significativi delle aree di appartenenza e di momenti importanti nella produzione musicale del periodo.

Con “Puer Natus Est” - seconda parte del concerto fiorentino - sono state proposte composizioni medievali dedicate alla Natività, fondamentale punto di riferimento in epoca medievale in una società per la quale il tempo della vita comune era scandito dal passare dei giorni, dove il sole e la luna erano le uniche testimonianze visive dello scorrere del tempo, annesso, chiaramente, al ruotare ciclico delle stagioni .

Il programma completo del concerto:

Cammini Medievali: Nu al'erst (Walther von der Vogelweide_sec. XII), Como poden (Cantìgas de Santa Maria_sec. XIII) , Como somos per consello (Cantìgas de Santa Maria_sec. XIII), Fate d'arera (Anonimo_sec. XV), Vergine Madre (Lauda, Suore Trappiste di Vitorchiano_sec. XIV), Echo la primavera (Francesco Landini_sec. XIV), Saltarello III (Anonimo_sec. XIV), Conductus referentium vasa (Ludus Danielis_sec.XII ca)

Puer Natus Est: Ductia (anonimo inglese_sec. XIII), Verbum caro factum est (lauda_sec. XIV), Stella Splendens (Llibre Vermell de Montserrat _sec. XIV), Pois que dos Reys (Cantìgas de Santa Maria_sec. XIII), Verbum bonum et suave (sequenziario domenicano_sec. XIII), Cuncti simus concanentes (Llibre Vermell de Montserrat _sec. XIV)

I musici di Stella Nova: Paola Stivaletta flauti diritti, symphonia, voce; Peppino Forte liuto, voce; Roberto D'Alessandro salterio, percussioni, voce; Alessandra Santovito canto, percussioni; Francesco Forgione arpa, percussioni; Pino Borromeo viella.