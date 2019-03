Nei giorni 2 e 3 gennaio 2015, dalle 17.00 alle 20.00, la parrocchia San Salvatore e Missio di Casalbordino presentano per le vie del centro storico il presepe vivente "Da Nazaret a Betlemme". Le prime fonti del presepe sono i 180 versetti dei Vangeli di Matteo e Luca, cosiddetti dell'infanzia, che riportano la nascita di Gesù avvenuta al tempo di re Erode, a Betlemme di Giudea, piccola borgata ma sin da allora nobile, perché aveva dato i natali a Re Davide.

Il presepe moderno indica una ricostruzione tradizionale della natività di Gesù Cristo, durante il periodo natalizio: si riproducono quindi tutti i personaggi e i posti della tradizione, dalla grotta alle stelle, dai Re Magi ai pastori, dal bue e l'asinello agli agnelli, e così via. La rappresentazione vivente è una bella tradizione popolare molto apprezzato, la suggestiva rappresentazione nel centro storico, accompagnato dalla musica dal vivo di "Fonderie Sonore", dai banchetti per la degustazione di prodotti tipici, fanno di questa raffigurazione un motivo di visita, in quanto parte dell’incasso derivante dalle offerte, sarà devoluto alla Missio di Casalbordino per bambini di Terra Santa. Ingresso gratuito, inizio percorso largo Chiesa San Salvatore, patrocinato dal Comune di Casalbordino.

Enzo Dossi