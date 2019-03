Tante le iniziative promosse dall'associazione di volontariato Ricoclaun per il 2014, ma altrettante e ancora più importanti per il 2015. Tra le più belle è che si aprono le porte dell' istituto San Francesco per la "Ricoclaun". I clown dell' associazione Ricoclaun in occasione delle festività natalizie hanno varcato la soglia della Residenza Sanitaria San Francesco di Vasto e della Casa di Cura nel reparto di" medicina riabilitativa". Hanno mosso i loro primi passi nella R.A. , coordinata da Gianfranco Del Greco, e dalla casa di cura , guidata da suor Sonia Giuliato. Accolti gioiosamente e festosamente dai ricoverati , alcuni dei quali accompagnati dalle loro famiglie , gli emozionati clown ( clown Eric, clown Emy, clown Aspirina,clown Flo', clown GiGiGi, clown Lulu' , clown Paperotta, clown Polli ,clown Trilly e clown Kitty) , hanno regalato ai degenti momenti di svago , di divertimento e di aggregazione. I volontari dell'associazione hanno infatti movimentato e animato i due pomeriggi dei simpatici pazienti , ricorrendo all'apporto di sketch , musica , gag e illusioni magiche.

"Ridere non è solo contagioso, ma e' la migliore medicina", soleva dire Patch Adams". Con questa esperienza la Ricoclaun, ha avuto l'ennesima prova che un sorriso possa , seppur se solo per poco , rendere meno dolorosa la malattia ed emozionare. Ingente era l' emozione e contagiosa la commozione che aleggiava nell' istituto e che travolgeva clown, malati, familiari e personale sanitario.

I volontari Ricoclaun sono felicissimi di poter continuare a percorrere questa strada e ad allietare periodicamente il pomeriggio del sabato e della domenica dei nostri simpatici amici ricoverati nell'istituto, ma anche altrettanto felici di proporre altri progetti per il 2015.

Tra questi c'è innanzitutto l'idea di poter entrare in sala operatoria per accompagnare i piccoli pazienti nella fase preparatoria dei loro interventi e regalare un sorriso ... prima dell'anestesia; ma anche di portare dei musicisti periodicamente nei vari reparti dell'ospedale per regalare musica da vivo, allegra e dolce, ai pazienti ricoverati oltre il sorriso Ricoclaun; continuare il progetto di Pet Therapy nella pediatria attivarsi in progetti per gli internati della casa circondariale di Vasto; e molti altri, non ultimo l'idea, se si riesce a condividere con la città, di organizzare un Carnevale 2015 diverso, divertente e spensierato.

Un grande ringraziamento a tutti coloro che hanno collaborato con noi, che ci hanno sostenuto in tutte le iniziative passate, che hanno partecipato ai nostri eventi.

A tutti tanti auguri di Buon Anno nuovo, con l'augurio che nel 2015 ognuno di noi possa fare qualcosa, nella quotidianità, per rendere la nostra città di Vasto migliore, nonostante tutto.

Rosaria Spagnuolo

Presidente Associazione di volontariato Ricoclaun