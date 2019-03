Domenica, a Miracoli di Casalbordino, si sono dati appuntamento circa 100 podisti per partecipare alla 4ª edizione del Mandamento Tour, un allenamento collettivo di 22,5 km. Ad accoglierli sono stati il sindaco Remo Bello e il vicesindaco Vincenzo Cocchino, che hanno rivolto agli atleti i saluti della cittadinanza. Don Paolo Lemme, priore della Basilica-Santuario, in una breve omelia, ha ricordato la figura di Duilio Fornarola, decano dei podisti abruzzesi, scomparso durante la maratona Dannunziana di Pescara. Prima della partenza per il giro panoramico di allenamento l'immancabile foto di gruppo sul sagrato della chiesa. Poi via alla corsa, con i podisti seguiti anche da un gruppo di ciclisti in mountain bike e con l'assistenza della protezione civile guidata da Tommaso Bucciarelli. Per concludere la mattinata un buffet nella sala dell'ex giudice di Pace. Tanti sorrisi per questo appuntamento che ormai è divenuto una tradizione per i podisti del Vastese e non solo.