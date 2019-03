Da questa notte lo stato di allerta è massimo nel porto di Punta Penna. L'ondata di maltempo che si è abbattuta anche sulla costa ha costretto gli armatori della marineria vastese a rinforzare gli ormeggi dei pescherecci. È il molo di levante quella dove si verificano i maggiori problemi, con le alte onde che "saltano" il muro di protezione spazzando con violenza la banchina. I recenti lavori di allargamento della superficie della banchina si rivelano di grande aiuto, permettendo agli operatori della marineria di lavorare vicino alle loro barche anche se da parte loro c'è sempre molta apprensione. Ad avere la peggio è stato un peschereccio pugliese, il Santa Grazia Seconda, che, nell'impatto con la banchina, si è danneggiato a poppa. Un altro peschereccio ha deciso, per evitare ogni possibile impatto, di posizionarsi al centro del porto, continuando a fare manovre per arginare l'effetto del mare mosso. Una situazione difficile quella che si trovano ad affrontare gli armatori, che restano in banchina per tenere sotto controllo i loro pescherecci sperando che non vengano danneggiati. Questa mattina gli operatori si sono confrontati anche con il comanante del Circomare, che insieme ai suoi uomini sta tenendo sotto attenzione l'evolversi della situazione.