Saranno i 60 strumentisti dell'Orchestra filarmonica Mihail Jora di Bacau a tenere stasera a Vasto il Gran concerto di Capodanno, organizzato dall'associazione Il Cineocchio, di cui è responsabile Ivo Menna, in collaborazione con il Comune di Vasto, il consorzio Vasto in centro, Assovasto e sponsor privati. L'appuntamento è per le 21,30 al Politeama Ruzzi, in corso Nuova Italia.

Il programma - J.Strauss – Ouverture. Il Pipistrello

J.Strauss - Sperl Galop

J.Strauss- Furioso polka

E.Waldteufel- Espana

G.Rossini- ouverture d’opera La gazza ladra

P.I.Ceaikovski- Dalla suite: Lago dei Cigni Scena e gran valzer

E.Strauss – Bahn Frei Polka op 45

E. Strauss - Annenpolka, op. 117 per orchestra

J.Strauss- Vino, Donne e canto

J.Strauss Jr- Klipp-Klapp Galopp 466

J.Strauss- Valzer dell’Imperatore

J.Strauss- Bauern polka

J.Strauss- Tuoni e fulmini polka

J.Strausss- Plappermaulchen polka

J. Strauss- Danubio blu

J.Strauss- Radetzky Marsch