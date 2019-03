Nel torneo amichevole ‘All Christmas Games’ una giornata all’insegna del divertimento e dello sport. Due i match in programma, il primo andato in scena alle 16:30 tra l'under 18 di casa e quella dell’Arcadia Termoli, terminato 7-0 a favore degli ospiti. Il secondo invece ha visto confrontarsi alle ore 18:30 la squadra senior degli All Games San Salvo Calcio a 5 e il Città di Montesilvano, squadra di livello che milita nel campionato di serie A2. La partita è terminata 7-2 a favore della squadra ospite e, malgrado il risultato, è stata una partita in cui non è mancato l’agonismo ed il buon gioco. Davanti ad un pubblico numeroso, la giornata sportiva è andata avanti con la consegna delle targhe di ricordo ai partecipanti del Termoli e del Montesilvano, oltre che ad una polo incorniciata con tutte le firme dei tesserati della squadra sansalvese consegnata all’assessore Giancarlo Lippis il quale è passato a salutare i presenti e a godersi la partita dei senior in rappresentanza della giunta comunale, oltre che a portare gli auguri da parte del sindaco e della giunta in generale. Al termine delle premiazioni un ricco buffet offerto dalla società biancoceleste per festeggiare il compleanno di Giuseppe De Cinque (tesserato All Games) e dell’ex Giuseppe Di Risio (tutt’ora in prestito al Città di Montesilvano). Infine la lotteria e la pesca dei numeri vincenti. I numeri estratti sono stati: 1. 0040; 2. 0441; 3. 3460; 4. 1100; 5.1220; 6. 0676; 7. 1849; 8. 1444; 9. 4712; 10. 1206.