Con tanta buona volontà e voglia di rendere più bello il paese nei giorni di festa alcune ragazze di Roccaspinalveti, nei giorni precedenti il Natale, si erano date da fare per realizzare gli addobbi che il Comune, per l'annosa scarsità di risorse economiche, non era riuscito ad allestire. Con una piccola raccolta fondi tra i paesani, materiali di riciclo e tanta creatività, il centro di Roccaspinalveti era stato così pervaso dall'atmosfera natalizia, trovando riscontri positivi in tutti gli abitanti del paese, felici per questa iniziativa.

Ma a qualcuno lo sforzo delle ragazze di Rocca ha dato fastidio. E così prima sono state rubate le luminarie, poi mani ignote hanno distrutto gli addobbi e la slitta di Babbo Natale posizionata nella piazza principale. Un episodio di inciviltà che ha suscitato non poca rabbia in chi si era adoperato per rendere più accogliente il paese nei giorni di festa e anche in chi aveva accolto con favore l'iniziativa delle giovani di Roccaspinalveti.