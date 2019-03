Servirà un incontro tra la direzione della Azienda Sanitaria del Molise e i vertici della Fondazione Padre Alberto Mileno di Vasto per cercare di mettere la parola fine all'annosa vicenda del mancato pagamento degli stipendi dei dipendenti, scaturita dalla mancanza di pagamenti della Asrem alla Fondazione. Lunedì scorso i rappresentanti delle organizzazioni sindacali della Fondazione hanno incontrato il direttore generale dell'azienda sanitaria molisana, Mauro Pirazzoli, grazie all'interessamento del prefetto di Campobasso, per sollecitarlo al pagamento delle dovute spettanze.

"Il Dott. Pirazzoli - riferisce una nota dei sindacati - ha illustrato alle OO.SS. la difficile situazione in cui versa l'A.S.R.E.M., facendo rilevare contestualmente che alcuni dati, da loro ben documentati ed accertati, discordano dai diversi conteggi riportati e trasmessi dalla Fondazione, ossia, c'è un riscontro documentale riguardo ai pagamenti e alle cifre, non di poco conto, rispetto a ciò che asserisce la Fondazione e secondo la documentazione fornitaci dal Direttore Generale e, inevitabilmente, su questo delicato punto chiediamo all'Amministrazione della Fondazione di fare immediatamente chiarezza. Si tratta di contenziosi di vario genere: mancato riconoscimento, da parte dell'A.S.R.E.M., di alcuni tassi di interesse applicati dalla Fondazione, messa in discussione di alcune prestazioni che non sarebbero a carico della A.S.R.E.M. ma della Regione.

Le organizzazioni sindacali - prosegue la nota -, chiaramente, nulla possono fare sui conti e, né tantomeno entrare nel merito di questi contenziosi che si trascinano già da troppo tempo, ma come rappresentanza hanno chiesto che gli interessati si confrontassero direttamente in modo da fugare, carte alla mano, ogni residuale dubbio e, quindi, programmare un percorso condiviso per sanare il pregresso e continuare a collaborare senza ostacoli per il futuro".

Come già era accaduto nella situazione abruzzese, anche nella vicenda del contenzioso con il Molise sembra esserci stato un piccolo passo avanti nell'avviare un dialogo positivo che abbia come obiettivo la risoluzione della situazione e il pagamento dei lavoratori. "Il Direttore Generale Pirazzoli ha accettato la nostra proposta e provvederà a convocare l’azienda entro il mese di gennaio p.v. e, solo dopo aver accertato le effettive somme da erogare all'Ente, potrà procedere alla liquidazione del saldo fino all'anno 2012".

Ci vorrà ancora del tempo, quindi, ma i sindacati sollecitano nuovamente la direzione della Fondazione Mileno, "in attesa di sviluppi positivi", chiedendo "il pagamento delle retribuzioni arretrate entro la fine dell'anno".