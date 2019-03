Si terrà domani, domenica 28 dicembre, presso la palestra comunale di via Verdi a San Salvo, il torneo natalizio All Christmas Games organizzato dalla società sportiva che milita nel campionato di serie C1 Calcio a 5, l’All Games San Salvo. La competizione avrà inizio alle 16:00 con il primo match tra la juniores dell’Arcadia Termoli Calcio a 5 e quella degli All Games San Salvo, mentre a seguire alle 18:00 la squadra senior di casa affronterà la Città di Montesilvano 1984 Calcio a 5, squadra che milita nel campionato di serie A2 e che nel 2011 ha avuto l’onore di vincere la UEFA Futsal Cup, ovvero la Champions League del Calcio a 5. Dopo le due sfide spazio alle premiazioni, ricco buffet ed estrazioni della lotteria.