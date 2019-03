Non è un Natale sereno per le 30 persone che lavorano tramite voucher per i servizi sociali del Comune di Vasto.

Protestano le lavoratrici che svolgono per conto del Comune di Vasto attività di assistenza domiciliare: pulizie e lavori di casa a beneficio di persone anziane. Umiliate a arrabbiate perché non hanno ricevuto prima di Natale uno stipendio già di per sé insufficiente a pagare le bollette e a sostenere le tante spese di tutti i giorni.

Per loro, questo mese è più duro dei precedenti: nel periodo natalizio in cui le necessità aumentano, le lavoratrici non solo non percepiscono la tredicesima, non prevista dal regime dei voucher, ma non riscuoteranno neanche la paga prima del 25 dicembre, a causa di un ritardo del Comune di Vasto nell’erogazione dei compensi.

E così le 30 addette si vedranno liquidare i 350 euro mensili solo il 29 dicembre. Per molte di loro, far fronte alla scadenze di fine anno (bollette e tasse) sarà impossibile. E il rinnovo del contratto per un altro mese, fino al 31 gennaio 2015, non può far dormire loro sonni tranquilli.