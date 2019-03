Per un Santo Stefano in musica venerdì 26 dicembre, alle ore 21, nella Chiesa dell'Incoronata, ci sarà un concerto della Banda Musicale San Martino, diretta dal maestro Vincenzo Landi. Un appuntamento in cui la banda, fondata nella parrocchia Incoronata nel 2006, proporrà tanti brani del suo repertorio tradizionale e quelli natalizi.