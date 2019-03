Arrivano dalla chiesetta di Santa Maria di Pennaluce le note di zampogna e ciaramella per augurare Buon Natale a tutti i lettori di Zonalocale.it. Ad eseguirle sono Jacopo Pellicciotti, alla zampogna, e Giovanni Colonna, alla ciaramella. A fare da scenario al tradizionale "Tu scendi dalle stelle", il presepe realizzato nei locali accanto alla chiesa da Andrea Guida e Nicola Altieri. Dai due appassionati presepisti l'invito a tutti i vastesi e non solo a visitare il presepe nei giorni delle feste. "Anche se questa è la chiesa più lontana dal centro abitato - spiegano i due amici - ci teniamo ad allestire ogni anno un bel presepe. Speriamo vengano in tanti a vederlo". Le porte della chiesa saranno aperte nel pomeriggio di questa giornata e poi, dal 27 dicembre al 6 gennaio, nel pomeriggio, dalle 15.30 alle 17. Intanto qualche scorcio del bel presepe è possibile ammirarlo ascoltando il brano eseguito da Jacopo e Giovanni. Buon ascolto!