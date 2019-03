Nel giorno di Natale pubblichiamo un estratto dal concerto che la Corale Warm Up ha tenuto nell'auditorium di San Paolo apostolo lo scorso 20 dicembre (l'articolo e le foto). "Così Celeste, Natale nel mondo" è il titolo scelto da Sandro Bronzo e i suoi coristi per una serata dedicata alla solidarietà, in cui sono stati raccolti fondi per l'Emporio della Solidarietà Giovanni Paolo II che all'inizio del 2015 verrà inaugurato nei locali della chiesa di San Paolo. Nel video a cura di Eduardo D'Addario alcuni dei brani più emozionanti della bella serata targata Warm Up.