Un viaggio nella musica del compositore argentino Ariel Ramirez nella Cattedrale di San Giuseppe quello svoltosi ieri grazie alla magnifica esibizione del Coro Polifonico Stella Maris di Vasto Marina diretto dalla maestra Paola Stivaletta. Un concerto di Natale Navidad Nuestra ricco di brani e che ha richiamato a se un’elevata presenza di pubblico arrivato nella cattedrale per vivere al meglio l’anti-vigilia natalizia.

Ad esibirsi è stato anche il Coro voci bianche diretto dalla stessa Stivaletta con un repertorio di canzoni natalizie. Da All Praise to Thee di T.Tallis a Guitarra Nueva di Calchai Cuimbaè; da The Lord Bless You di J. Rutter all’Ave Maria di F. Biebel; dal brano Neve di A. Venturini all’ A Hymn to the Virgin di B. Britten, passando per Gioia al Mondo di G.F. Haendel, O nata Lux di M. Lauridsen fino ad arrivare alle composizione del musicista argentino A. Ramirez ( La Anunciacion, La peregrinacion, El nacimiento, Los pastores, los reyes magos).

Un lungo e suggestivo concerto che ha tenuto gli spettatori in cattedrale sino all’ultimo brano ( Hark! The Herald Angels Sing di C. Wesley- F. Mendelssohn) seguito da un lungo applauso finale. Il giusto modo per vivere l’attesa natalizia attraverso la musica ed il canto, grazie anche alla presenza del maestro Marco Bassi al pianoforte, Peppino Forte alla chitarra, Guerino Taresco al contrabbasso e Davide Marcone alle percussioni. Un concerto, quello di ieri, di chiusura per l’importante ricorrenza del 25° Anniversario di Fondazione dell’Associazione di Vasto Marina.