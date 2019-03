Era la chiesa che tanto amava e custodiva con passione, spesso facendo sentire la sua voce per sensibilizzare cittadini e amministratori ad un restauro del sacro tempio e del palazzo adiacente. A Santa Filomena si è tenuto lo scorso 19 dicembre un concerto spirituale organizzato dalla Confraternita "Pio Monte dei Morti", con il priore Fernando Marchesani, insieme all'associazione Vigili del fuoco in congedo, in memoria di Don Michele Ronzitti, sacerdote vastese scomparso due anni fa. Ad esibirsi sono stati il tenore Giordano Gallo, Mayumi Muratore, Noriko Oto e Silvano Muratore. In una delle chiese più affascinanti della città i brani scelti dai protagonisti della serata hanno accompagnato la riflessione e il ricordo di uno dei sacerdoti più amati della città.

Il programma del concerto

Panis Angelicus (C.A. Franck)

Ave Maria (Gounod)

Recordare (Verdi)

Domine Deus (Rossini)

Angnus Dei (Bizet)

Salve Maria (Mercadante)

Qui tollis (Rossini)

Cujus Animam (Rossini)

Crucifixus (Rossini)

Inflammatus (Rossini)