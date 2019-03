La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Vasto ha un nuovo procuratore capo: è Giampiero Di Florio, attualmente pubblico ministero a Pescara. La decisione è stata presa ieri pomeriggio dal plenum del Consiglio superiore della magistratura, che ha votato la nomina all'unanimità.

La Procura di Vasto rimane aperta in deroga fino al 2018, come tutti gli uffici giudiziari subprovinciali abruzzesi: rimangono in vita per i prossimi tre anni le sedi giudiziarie di Vasto, Lanciano, Avezzano e Sulmona. Poi sarà il futuro Governo nazionale a decidere se applicare in toto la legge Severino o concedere ulteriori deroghe, cosa peraltro avvenuta di recente in altre regioni italiane. Di Florio è il pm che, insieme al collega Giuseppe Bellelli, ha condotto nel 2008 l'indagine sulla Sanitopoli abruzzese, che ha portato alla condanna in primo grado dell'ex presidente della Regione Abruzzo, Ottaviano Del Turco.

La Procura di Vasto ora è al completo: tre i magistrati previsti dalla pianta organica del Ministero della Giustizia. Di Florio coordinerà l'ufficio, nel quale sono in servizio i pm Giancarlo Ciani ed Enrica Medori. Di Florio assume l'incarico lasciato libero un anno fa da Francesco Prete, che dal 9 dicembre 2013 è capo della Procura di Velletri.