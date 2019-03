Erano privi di marchio CE, delle istruzioni per l'uso in lingua italiana e delle informazioni minime di sicurezza. Per questo, 150 luminarie natalizie e 50 articoli elettrici come rasoi da barba, asciugacapelli ed altri, sono stati posti sotto sequestro da parte dei carabinieri dei NAS di Pescara. Gli articoli ritenuti pericolosi dai militari erano in vendita in un negozio di Vasto gestito da un cittadino cinese ed hanno un valore stimato di 5mila euro. I militari del NAS in questi giorni sono impegnati in una capillare azione di controllo sulle attività commerciali che vendono luminarie natalizie e articoli elettrici, alla ricerca di prodotti potenzialmente pericolosi per gli acquirenti.

Oltre alla merce sequestrata a Vasto i carabinieri hanno rinvenuto a Chieti, sempre in un negozio gestito da cinesi, 70 confezioni di articoli vari per la casa e accessori per telefoni cellulari, smartphone e tablet (carica batterie da casa e per auto) totalmente provo di indicazioni in lingua italiana e di sicurezza, quindi ritenuti pericolosi. Sequestrati, per un valore di euro 600, tutti gli articoli. A Pescara sono state 75 le confezioni sequestrate, per un totale di 7500 luminarie natalizie, che i militari hanno trovato prive delle indicazioni di sicurezza. Anche in questo caso la merce è stata sequestrata.

Il NAS abruzzese ha effettuato controlli anche nell'ambito della produzione di dolciumi. "In provincia de l’Aquila è stato individuato un laboratorio di produzione di panettoni totalmente abusivo. Nell’attività i carabinieri del NAS di Pescara hanno rinvenuto oltre ai prodotti dolciari, i materiali e le attrezzature per la loro produzione, in carenza di registrazione e di procedure HACCP. L’intero sito è stato immediatamente sottoposto a chiusura. In provincia di Pescara un'altra azienda che produceva panettoni è stata individuata sempre dai militari del NAS abruzzese; realizzava prodotti destinati ad un’alimentazione particolare (senza glutine), in assenza di procedure di tracciabilità. Sono stati immediatamente sequestrati 80 panettoni e pandori, togliendoli dal commercio. Il valore della merce sequestrata è di circa 1.000 euro".

La raccomandazione da parte delle forze dell'ordine è quella di verificare sempre la presenza dei marchi CE al momento di acquistare materiale elettrico che altrimenti potrebbe rivelarsi pericoloso. Importante anche accertare la presenza delle istruzioni in lingua italia e delle prescrizioni di sicurezza oltre che della garanzia del prodotto.