Non ha ancora compiuto 8 anni ma è già una promessa del tennis. Anna Tambelli, nel torneo nazionale che si sta svolgendo presso l'Accademia del Tennis di Bari, ha ottenuto 3 vittorie nelle 3 partite disputate nel girone eliminatorio della categoria under 8. Domani, nella fase finale, avrà l'opportunità di giocare davanti alla campionessa Flavia Pennetta.

Per la giovanissima tennista della Promo Tennis di Vasto i successi contro le pari età provenienti da tutte le regioni italiane sono arrivate contro Di Giovanniantonio (Bari) per 6-1, contro Martinelli (Napoli), 6-4, e contro De Michele (Massafra). 6-3. Come è giusto che sia alla sua età Anna vive il tennis ancora come un bellissimo gioco, la passione per lo sport l'ha ereditata dai suoi genitori, ma negli ultimi mesi si sta facendo apprezzare per il suo talento.

Ad ottobre era stata convocata al raduno con i migliori under 10 (quindi con bambini più grandi) della regione Abruzzo. Soddisfatto il presidente della Promo Tennis, Pino D'Alessandro, per i progressi ottenuti da Anna sotto la guida del maestro Nicola Troiano (con lei a Bari) e del preparatore Marco La Verghetta. Lei pensa a giocare sempre con il sorriso e, domani, proverà a vincere ancora per poter essere così premiata da un mito del tennis italiano come la Pennetta.