Un sabato sera all’insegna dei Mercatini di Natale quello trascorso dai tanti giunti presso la città di Monteodorisio. L’intero centro cittadino invaso da stand gastronomici provenienti da Scerni, Furci, Vasto e naturalmente Monteodorisio, esposizioni e vendita di articoli da regalo, creazioni artigianali, oggettistica, addobbi natalizi e tanto spazio dedicato all’intrattenimento per piccoli e grandi con giochi a premi, l’angolo dei selfie e l’angolo di Babbo Natale. L’evento promosso dal Gruppo Giovani (circa trenta ragazzi che nei prossimi mesi andranno a formare una vera e propria associazione) in collaborazione con la Pro Loco 'Contea di Monteodorisio' e con la presenza della Protezione Civile Valtrigno, dell’Azione Cattolica, del complesso bandistico della città di Monteodorisio e con il patrocinio del comune di Monteodorisio, ha visto come protagonista indiscusso l’attesa natalizia respirabile quasi nell’aria.

“È andata meglio del previsto- ci hanno raccontato i giovani organizzatori- non ci aspettavamo una partecipazione così numerosa essendo il primo evento che noi come Gruppo Giovani abbiamo organizzato. Il nostro intento era proprio cercare di riunire tutti i cittadini della città per vivere insieme l’attesa del natale e possiamo affermare di esserci riusciti”. Alle 22:30 circa è stato premiato lo stand più originale e ad aggiudicarsi il premio è stata Simona Di Stefano di Cupello.