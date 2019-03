Un In... Canto di Natale da applausi quello portato in scena ieri sera, nella Cattedrale di San Giuseppe, dal Coro Polifonico Bernardino Lupacchino dal Vasto e dal Piccolo Coro Histonium-Scuola Civica musicale con la collaborazione del Lions Club Vasto Host. Ad accompagnare i cantori i bravi musici del Polifonico, Francesco D'Annibale, Domenico D'Annunzio, Davide Di Ienno e Alessandro Pensa. Nella domenica che precede il Natale, le musiche della tradizione, accompagnate dalle profonde riflessioni, hanno permesso al numeroso pubblico presente di vivere due ore intense. Dai brani popolari a quelli dei grandi compositori, dal vangelo di Luca ai testi di Pirandello e alle poesie di Fernando D'Annunzio, tutto ha permesso di meditare sul mistero della natività, seguendo l'alternanza del programma allestito dal direttore del coro Luigi Di Tullio. Al termine della sera, sollecitati dagli applausi, i coristi hanno deliziato il pubblico della cattedrale con un bis di un brano natalizio per augurare così a tutti "Buon Natale".

Coro Polifonico Histonium "B. Lupacchino dal Vasto"

Piccolo Coro Histonium – Scuola Civica Musicale Vasto direttore Marilena La Palombara

Musici del Polifonico:

Francesco D'Annibale – organo

Domenico D'Annunzio – fisarmonica

Davide Di Ienno - chitarra

Alessandro Pensa - violino

Voci recitanti: Licia Trofini, Gaetano Fuiano, Fernando D'Annunzio

Direttore: Luigi Di Tullio

Presenta: Pino Cavuoti

Programma

L. Boellmann - Menuet gothique

F.Biebl - Ave Maria, Angelus Domini

Anonimo - Zitti, zitti!

J.C. Bridge, C.G. Rossetti - The Shepherds had an Angel

E. Morricone - Gabriel’s Oboe

G.Sarti - Pastores qui audierant

F.Caudana - Puer Natus

Tradizionale - Il est né le divin enfant

P.P. Scattolin - Hodie Christus natus est

J.S.Bach - Jesus Bleibet meine Freude

Anonimo popolare piemontese - Nenia a Gesù Bambino

G.Holst, C.G. Rossetti - In the bleak mid-winter

Anonimo - Adeste Fideles

F.X. Bruber - Astro del ciel

J.S. Bach - Badinerie

S.Alfonso Maria d’ Liguori - Tu scendi dalle stelle

J.Pierpont - Jingle Bells

B. Britten - A new year carol

Anonimo francese - Gloria natalizio