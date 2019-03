"Questa giornata è la dimostrazione che la politica si può fare anche senza pensare solo ai soldi. Avevamo promesso di dimezzarci lo stipendio e così è stato". È Pietro Smargiassi, consigliere regionale del Movimento 5 Stelle, a commentare il Restitution Day che ieri, a Pescara, ha visto lui e i suoi colleghi riconsegnare simbolicamente un assegno da 133.142,39 euro, relativi ai primi sei mesi del mandato. Quei soldi saranno destinati alle piccole e medie imprese. "Lo avevamo detto e lo abbiamo fatto - preosegue Smargiassi -. In un momento in cui vediamo cosa accade in Italia tra MOSE, Expo, Mafia Capitale, il Movimento 5 Stelle dimostra di essere diverso dagli altri e restituisce quello che non gli spetta".

Alla giornata pescarese erano presenti i consiglieri regionali del M5S e molti attivisti. "Mantenendo questo trend - sottolinea il capogruppo Sara Marcozzi - in un anno restituiremo 266mila euro, in 5 anni di Legislatura più di un milione e 300mila euro. L'obiettivo è quello di creare un fondo di garanzia o un fondo di rotazione per il microcredito alle piccole e medie imprese abruzzesi. Con questa nostra azione, alla somma che abbiamo accantonato si applicherebbe un moltiplicatore fino a 15 volte e, dunque, solo con la prima restituzione, avremmo una capacità di credito di quasi 2 milioni di euro. Se tutti i 31 Consiglieri seguissero il nostro esempio, in un anno avremmo un milione e mezzo di euro, che in 5 anni farebbero più di 7 milioni".

La cifra restituita dai sei consiglieri è in media di 20mila euro e varia a seconda delle distanze dei luoghi di appartenenza. Per Smargiassi, che è il più lontano di tutti dalle sedi di Pescara e L'Aquila, la cifra restituita è di 16.200 euro. "Oltre a restituire i soldi ai cittadini - aggiunge il consigliere vastese - siamo quelli che lavorano di più. Basta guardare il portale della Regione per verificare come il Movimento 5 Stelle abbia svolto fino ad oggi il 47% dell'attività regionale". Il denaro è stato depositato sul conto del Movimento 5 Stelle Abruzzo. "A gennaio ci incontreremo per studiare la soluzione migliore per sostenere le piccole e medie imprese della nostra regione".