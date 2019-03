Si è tenuta domenica mattina presso il Municipio della città di San Salvo la consegna delle targhe alle attività storiche artigianali della città. Un incontro, quello avuto inizio intorno alle ore 11, che ha visto la presenza di circa sessanta titolari di attività che in passato e ancora oggi hanno svolto attività artigianali. Alla presenza del sindaco Tiziana Magnacca, del presidente della CNA Silvio Calice, degli assessori Angiolino Chiacchia, Giancarlo Lippis, Oliviero Faienza, Giovanni Artese e del presidente del consiglio comunale Eugenio Spadano sono stati consegnati i riconoscimenti. “In un periodo come quello odierno- ha detto il sindaco Magnacca - l’artigianato e la sua arte, perché di un’arte si parla come la stessa etimologia suggerisce, acquista maggiore valore e importanza. In Italia questo sapere è stato tramandato di generazione in generazione e questo dovrà continuare ad avvenire perché il vostro contributo è ancora, e continuerà ad esserlo, fondamentale. Ringraziamo tutte le attività storiche e quelle nate da poco, per l’impegno e la presenza nel nostro territorio”. Dopo gli auguri natalizi fatti dai presenti attraverso un videoclip è avvenuta la consegna degli attestati.

Sono state premiate le attività: A.I.L. Adriatica Infissi Legno (dal 1980), Annelore Panificio Pasticceria (1975), Art Service (1979), Autoscuola 2000 Tambelli (1971), Bevilacqua Antonio (1979), Carnevale Vincenzo (1981), Centro Garden del geometra Angelo Fabrizio (1980), Cimini Errico (1981), Carozzerie Conti Giuseppe (1971), D’Alanno Gianni (1983), D’Alberto Annalisa Parrucchiera (1984), Elettrauto De Nicolis Rocco (1977), Del Borrello Vitale barbiere (1984), Del Casale Gino (1977), Impermeabilizzazioni Deplano Gaetano (1977), Movimento Terra Di Tommaso Domenico (1967), Di Tullio Nicola (1983), Di Virgilio Pietro s.n.c. di Di Virgilio Lina e Perrucci Teresa (1984), Due A Edilizia s.n.c. (1982), Due Esse rivestimenti s.n.c. (1982), Edil Daniele s.n.c. (1982), Edil Scavi s.n.c. (1980), Edil Trignina s.n.c. (1975), F.lli Palermo s.n.c. (1984), Fabrizio Angiolino ( 1983), Fabrizio Umberto (1983), Frono Raspa di Raspa Michele s.n.c. (1960), Gizzi Nicola (1980), Im.i.s.c.a. s.r.l. (1978), Industria molitoria larcinese Luigi s.n.c. (1961), La Cronice di Tortella Felice (1981), Lavanderia industriale Niga (1978), Limone Anna Maria (1984), Mancini Rocco (1974), Malia (1982), Manfredi Ercole (1984), Manfredi Oreste (1984), Marinelli Umberto s.r.l. (1967), Menna Aldo (1979), Muscianese Gregorio (1974), Napolitano Carmelina (1974), Nuozzi Nicola (1980), panetteria S. Nicola (1980), panetteria Vania (1981), Panificio d’Achille (1982), Panificio Fabrizio (1950), Pantalone Giorgio (1983), parrucchiera Giusy (1978), parrucchiera Leana (1978), parrucchiera Nicoletta (1984), San Salvo diesel s.r.l. (1975), Scè Sante (1976), Severo Filomena (1982), Silvestri Mario (1979), Tarantini Carlo carrozziere (1983), Termoclima (1983), Transcasa (1980) e Zara Infissi (1982).