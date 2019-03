Ieri pomeriggio gran festa in piazza a Cupello quando sono arrivati Babbo Natale, gli elfi e le renne. Tante persone, specialmente famiglie con i bambini, hanno raccolto l'invito della Pro Loco e dell'amministrazione comunale per un pomeriggio da dedicare al divertimento. Oltre alle foto ricordo con Babbo Natale e le renne, i bimbi hanno potuto scrivere le letterine aiutati dai ragazzi della Pro Loco. E in più c'erano lo stand con cioccolata e dolci organizzato dalla Caritas, altre postazioni con regali e prodotti tipici. Ad arricchire di colori la piazza tanti palloncini e le musiche del Natale. L'evento di ieri pomeriggio si inserisce nel programma delle manifestazioni "Natale in casa Cupello", promosso dall'amministrazione in collaborazione con le associazioni.