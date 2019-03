Appuntamento natalizio con la Corale Warm Up nel concerto di sabato sera all’auditorium San Paolo di Vasto. Nella serata intitolata Così Celeste Natale nel Mondo il coro diretto dal maestro Sandro Bronzo si è esibito con una performance corale di brani natalizi e non solo. Con i brani Amazing Grace, Jingle Bell Rock, Bianco Natale, Santa Claus il concerto ha avuto inizio per poi proseguire con l’avvento del primo ospite della serata, Michael Zappitelli. A seguire ancora tanti brani della tradizione natalizia come All I What for Christmas, Feliz Navidad, Ma la neve intervallati dalla presenza di altri ospiti giunti per partecipare ad una serata di beneficenza e più in generale in un appuntamento di attesa del Natale. Con We are the World, Così Celeste e Happy Days si è conclusa la serata. L'incasso della serata, così come il ricavato del banco allestito nella serata, sarà devoluto alla realizzazione dell'Emporio della solidarietà, ormai prossimo all'apertura. Un concerto per vivere al meglio lo spirito natalizio rivolto agli adulti, ma anche ai più piccoli, presenti all’Auditorium. Prima dello spettacolo le parole di Don Gianni Sciorra ed i consueti auguri per le festività ormai alle porte.