Prima Categoria Girone B. Penultima del girone di andata, si tornerà in campo l’11 gennaio per l’ultima giornata.

Sabato tra Sporting San Salvo e Incoronata è finita 1-1, a D’Aulerio che ha portato in vantaggio in sansalvesi, ha risposto Madonna. Il Casalbordino cala il poker al Guastameroli con i gol del capitano Della Penna (12 reti), autore anche di due assist, Lanza, Di Tullio e Bozzella. I casalesi tornano al comando della classifica in seguito alla sconfitta del Palombaro per 2-1 sul campo della Spal Lanciano.

Il rinforzato Real Montazzoli passa 1-0 a Fresa, il Trigno Celenza vince 2-1 a Roccaspinalveti, con Moroianu e Di Pardo, ed entra in zona play-off, per i padroni di casa rete del nuovo acquisto D'Amelio. Pareggia 3-3 la Marcianese sul campo del Paglieta ultimo.

Successo interno dello Scerni 2-1 sul Monteodorisio, in vantaggio la squadra di Ottaviano con Di Matteo, pareggia Colaiacovo, il gol vittoria è di Giacomucci. Un successo che permette ai rossoblu di uscire dalla zona play-out. Sconfitto 4-0 dalla Casolana il Real San Giacomo.

I risultati della 14° giornata del campionato di Prima Categoria, girone B

Casalbordino-Guastameroli 4-0

Casolana-Real San Giacomo 4-0

Fresa-Real Montazzoli 0-1

Paglieta-Marcianese 3-3

Roccaspinalveti-Trigno Celenza 1-2

Scerni-Monteodorisio 2-1

Spal Lanciano-Palombaro 2-1

Sporting San Salvo-Incoronata 1-1

La classifica

Casalbordino 29

Real Montazzoli 28

Palombaro 28

Fresa 23

Trigno Celenza 22

Spal Lanciano 21

Sporting San Salvo 21

Marcianese 21

Guastameroli 18

Monteodorisio 17

Scerni 16

Casolana 15

Roccaspinalveti 15

Real San Giacomo 15

Incoronata 11

Paglieta 8

Il prossimo turno, domenica 11 gennaio, ore 14.30

Guastameroli-Fresa

Incoronata-Scerni

Marcianese-Casolana

Monteodorisio-Roccaspinalveti

Palombaro-Casalbordino

Real Montazzoli-Paglieta

Real San Giacomo-Sporting San Salvo

Trigno Celenza-Spal Lanciano



Seconda Categoria, girone G. Pausa fino al 18 gennaio per la prima di ritorno. Si è disputato il recupero Villa Scorciosa-Real Porta Palazzo, sospesa il 7 dicembre per impraticabilità del campo sul 4-0 per i padroni di casa, partendo dallo 0-0 come da regolamento di queste categorie.

Hanno avuto la meglio 2-1 locali, il gol dei vastesi porta la firma del nuovo acquisto Michele Vino. Le due squadre si invertono di posizione in classifica, il Villa Scorciosa esce dalla zona play-out scavalcando i vastesi che scivolano al terzultimo posto.

Da segnalare il cambio in panchina al Carunchio ultimo, al posto di Mario Serafini in settimana è arrivato il nuovo tecnico Alberto Potente.

Il programma della 14° giornata (1° di ritorno) del campionato di Seconda Categoria, girone G

18 gennaio 2015, ore 14.30

Carunchio-Mario Turdò

Castelfrentano-Real Montalfano

Fossacesia 90-New Archi Perano

Gs Montalfano-San Buono

Odorisiana-Villa Scorciosa

Piazzano-Gissi

Real Porta Palazzo-Mario Tano

La classifica

Gs Montalfano 36

San Buono 29

Gissi 27

New Archi Perano 20

Real Montalfano 19

Mario Tano 19

Fossacesia 90 18

Piazzano 17

Mario Turdò 16

Odorisiana 15

Villa Scorciosa 15

Real Porta Palazzo 13

Castelfrentano 8

Carunchio 3



Il prossimo turno, domenica 25 gennaio, ore 14.30

Gissi-Real Porta Palazzo

Mario Tano-Odorisiana

Mario Turdò-Gs Montalfano

New Archi Perano-Piazzano

Real Montalfano-Carunchio

San Buono-Fossacesia

Villa Scorciosa-Castelfrentano



Terza Categoria Vasto. La Sangiovannese resta al comando battendo 4-1 la Dinamo Roccaspinalveti, autore di una tripletta Lattanzio, poi in gol Blascetta e autorete di Simone Serafini per la Dinamo. Il Real Carpineto Sinello ha la meglio 3-2 sui Lupi Marini e resta secondo, segnano Colamarino, Carapello e Sambrotta.

Il Lentella perde 2-1 sul campo della Virtus Tufillo che così aggancia i gialloverdi al terzo posto, per i padroni di casa vanno a segno Berardi e Berardini, per gli ospiti Mike D'Aulerio.

Entra nei play-off il Casalanguida che liquida 2-0 lo Sporting Vasto con le firme di Antonio Del Vecchio e Niko Di Croce. Il Guilmi supera 3-1 il Pollutri con tripletta dello strepitoso Giacomo Perrucci, per gli ospiti realizza Stefano Pallotta, sul 2-1 per il Guilmi il portiere di casa Domenico Notarangelo para un rigore evtando il pareggio. Vince 4-2 il Vasto Calcio in trasferta contro il Real Cupello. Per i padroni di casa doppietta di Kevin Antenucci, per gli ospiti Procaccino e tripletta di Massari entrato nella ripresa. I vastesi se vincono nel recupero del 28 dicembre a Casalanguida possono agganciare la terza posizione.

Si torna in campo l’11 gennaio per la 12esima giornata.

I risultati della 11° giornata del campionato di Terza Categoria Vasto

Casalanguida-Sporting Vasto 2-0

Guilmi-Pollutri 3-1

Real Carpineto Sinello-Lupi Marini 3-2

Real Cupello-Vasto Calcio 2-4

Sangiovannese-Dinamo Roccaspinalveti 4-1

Virtus Tufillo-Lentella 2-1

Riposa: Real Liscia

La classifica

Sangiovannese 23

Real Carpineto Sinello 22

Lentella 19

Virtus Tufillo 19

Casalanguida* 17

Vasto Calcio* 16

Dinamo Roccaspinalveti 15

Guilmi 13

Real Cupello 12

Pollutri 11

Sporting Vasto 7

Lupi Marini 5

Real Liscia 4

(* una partita in meno)

Il prossimo turno, domenica 11 gennaio, ore 14.30

Dinamo Roccaspinalveti-Real Liscia

Lentella-Casalanguida

Pollutri-Sangiovannese

Real Carpineto Sinello-Real Cupello

Sporting Vasto-Lupi Marini

Vasto Calcio-Guilmi

Riposa: Virtus Tufillo