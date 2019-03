E' un giorno di dolore e incredulità a Scerni, dove domani pomeriggio, alle 14,45, il parroco della chiesa di San Giacomo, don Domenico Campitelli, celebrerà le esequie funebri della 32enne all'ospedale di Pescara a causa di una presunta meningoencefalite.

Ricoverata la mattina del 7 dicembre con un fortissimo mal di testa, la giovane donna era stata ricoverata prima nel reparto di medicina, poi in quello di rianimazione, infine in rianimazione. Ma la 32enne non ce l'ha fatta. Un'insufficienza multiorgano ha spezzato troppo presto la sua vita.

Domani l'ultimo saluto. L'intera comunità scernese si stringerà attorno alla famiglia.