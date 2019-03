La BCC San Gabriele batte l’Altino e lancia la fuga in testa al girone A di serie C. Con i tre punti conquistati oggi le vastesi vedono salire a 4 il vantaggio nei confronti della coppia Sambuceto-Pallavolo Teatina, mentre sono ben 12 i punti che le separano dall’Orsogna, squadra attualmente al 5° posto (che manda ai playout). Quando mancano 4 giornate al termine della regular season alle vastesi manca un punto per la matematica qualificazione ai playoff. La vittoria odierna è arrivata dopo una gara tutt’altro che semplice. Le gabrieline si sono complicate la vita da sole in più di un’occasione, a cominciare dal primo set lasciato alle ospiti che, a dispetto dei 0 punti in classifica, hanno dimostrato di avere una buona qualità.

La cronaca. Marcovecchio sceglie di mandare in campo un sestetto inedito, con Bologna, De Marinis, Di Santo, Genovesi e Mascitelli contando di trovare di fronte una squadra abbordabile. L’Altino, però, non è di certo arrivata a Vasto per fare la parte della vittima sacrificale e macina gioco, riuscendo ad essere sempre in vantaggio. A metà del set, però, Di Santo interrompe un momento positivo delle ospiti (8-11) e Caterina De Marinis sale in cattedra in battuta, con una serie che porta le vastesi dall’8-11 al 16-11, mettendo a terra anche sei ace. Il timeout chiamato da Arrizza scuote le ospiti, che riprendono a giocare bene, mentre le vastesi sbagliano tanto in tutte le fasi di gioco. Sul 24 pari Romano mette a terra l’ace del nuovo sorpasso e poi l’Altino va a chiudere sul 27-25. Dopo questo inizio choc torna in campo la formazione titolare che, con gli attacchi di Genovesi e Innocenti, ben servite da Mariani, non lasciano spazio alle risposte delle ospiti. Il secondo parziale si chiude con i punti di Scampoli sul 25-10. Situazione in parità e nuovo calo delle padrone di casa. Nel terzo set, infatti, dopo una buona partenza della BCC San Gabriele, l’Altino si rifà sotto, trovando un primo aggancio sull’8-8. Sono molto positivi gli attacchi di Genovesi dal centro, Di Santo incrementa il bottino con due ace, poi però le ospiti alzano il muro su Scampoli e riescono a ricucire fino al 20 pari.

Tanti errori in campo, con le padrone di casa che vivono con terrore la possibilità che l’Altino possa conquistare il parziale (e quindi uno dei tre punti a disposizione). Sul punto delle ospiti che vale il meno 1, sul 24-23, Marcovecchio chiama timeout e poi è Scampoli, dopo un lunghissimo scambio, a mettere a terra il punto che vale il set. Sul 2-1 la BCC San Gabriele prova ad andare decisa verso la vittoria, nonostante il buon inizio delle ospiti (0-2). Il muro di Innocenti vale il sorpasso che sembra lanciare la squadra vastese verso la vittoria finale. Ma De Marinis e compagne devono ancora una volta fare i conti con la tenacia delle ospiti che, con l’ace di Pasquini si riportano in parità (6-6) e poi riescono ad andare avanti 7-6. Sarà però l’ultima volta, perchè la BCC San Gabriele ritrova buone soluzioni offensive e contiene gli attacchi delle avversarie. Il set finisce 25-15 con le prime della classe che festeggiano e raccolgono gli applausi del numeroso pubblico presenti sugli spalti della palestra del Centro Sportivo San Gabriele.

BCC San Gabriele - Costruzioni Papa Altino 3-1 (25-27/25-10/25-23/25-15)

BCC San Gabriele: Bologna, De Marinis, Di Santo, Di Tizio, Genovesi, Innocenti, Mariani, Mascitelli, Moscariello, Sambrotta, Scampoli, De Lena. Allenatore: Marcovecchio

Costruzioni Papa Altino: Caporale, Di Camillo, Di Filippo, Galassi, Giandonato, Orsini, Parente, Pasquini, Romano, Simeone, Fischio, Mancini. Allenatore: Arrizza