Sabato 20 dicembre alle ore 11,30 nell’ITE “G. Spataro” di Gissi è stata inaugurata la rinnovata aula di lingue dell’Istituto in memoria della carissima insegnante, prof.ssa Rina Del Piano, venuta a mancare il 22 aprile 2013. Il marito Fernando ha voluto aggiornare il laboratorio di lingue dell’Istituto dove Rina ha studiato e ha lavorato per mantenere viva la presenza della carissima insegnante e aiutare ancora a migliorare l’offerta formativa della Scuola. C’è stata una partecipazione commossa e numerosa con il sindaco di Gissi e parte dell’amministrazione, tanti amici e colleghi, i familiari, ma soprattutto gli studenti che Rina ha sempre spronato allo studio della lingua inglese e l’ingegnere Mariotti della SHS di Vasto che ha compiuto i lavori di ammodernamento dell’aula. La Dirigente Scolastica, dott.ssa Aida Marrone, ha accolto con piacere e profonda riconoscenza la donazione e ha dedicato la rinnovata aula proprio alla professoressa Del Piano, che tanto credeva nello studio, soprattutto dell’inglese, e nella formazione.

Dopo il saluto e il sentito e commosso ringraziamento della Dirigente Scolastica, Margherita Basilico ha salutato e ringraziato a nome di tutti gli studenti, ricordando la dolcezza della professoressa e l’incisività dei suoi insegnamenti. Il sindaco Agostino Chieffo ha sottolineato l’importanza dell’iniziativa e ha ricordato come la prof. Del Piano, pur avendo avuto tante possibilità e aver girato il Mondo, avesse scelto di rimanere a Gissi e di insegnare nel proprio paese e ha invitato tutti a credere nelle potenzialità delle nuove tecnologie e a studiare le lingue per poter essere preparati e competitivi. La prof. Patrizia Marcovecchio ha presentato i saluti e i ringraziamenti da parte di tutti i colleghi ricordando la professionalità, la riservatezza e la cordialità di Rina. La prof. Ivana Nanni, oltre ad associarsi ai ringraziamenti e ai riconoscimenti, ha evidenziato l’orgoglio di far parte di questa realtà educativa e formativa e ha augurato di poter lavorare e crescere insieme con autenticità e spirito di collaborazione. Il marito Fernando, per la commozione, è riuscito a dire solo grazie. Gli interventi si sono conclusi con l’illustrazione delle nuove apparecchiature da parte dell’ingegner Mariotti. Il nuovo laboratorio sarà a disposizione dell’Istituto, per migliorarne e arricchirne l’Offerta Formativa, e del Territorio per offrire nuove possibilità di formazione. Un grande ringraziamento a Rina e a tutti coloro che hanno reso possibile l’operazione e che hanno partecipato alla cerimonia.

Ivana Nanni