Nel match del sabato pomeriggio alla palestra in via Verdi l’All Games San Salvo Calcio a 5 trova la prima sconfitta casalinga della stagione per 6-2 contro l’ASD Minerva Chieti più determinata e concreta in entrambi i reparti. Con l’assenza di Perazzoli causa infortunio, i sansalvesi non hanno brillato, concedendo troppo in difesa, mentre in attacco – sebbene le azioni sprecate sono state diverse- a bloccare i tentativi del quintetto bianco blu è stato un Ambrosini davvero in giornata, praticamente imbattibile trai pali.

La partita. Un primo tempo caratterizzato da una fase di installo iniziale tra le due formazioni che termina quando Paludi M. trova la rete del vantaggio ospite, realizzando solo davanti al portiere su assist di Di Millo. Dopo dieci minuti i casalinghi cercano il pareggio con De Cinque ma il prortiere chietino si fa trovare pronto respingendo in fallo laterale. Successivamente è ancora il San Salvo a farsi vedere in fase offensiva con Di Ghionno che trova l’aggancio ma non la porta e la sfera esce fuori. Passano i minuti ed è il portiere ospite a rendersi protagonista con una grande parata sul tiro di capitan D’Alonzo. Poi avviene quello che era già successo in precedenza. Matteo Paludi, con una rete fotocopia della sua prima, insacca di testa su assist di Petrocco (0-2). Il primo tempo si conclude con i sansalvesi sotto di due reti. Nella ripresa sono i padroni di casa a suonare la carica nell’area avversaria. Di Ghionno protagonista di due azioni insidiose consecutive- ed una di queste andrà in rete- la prima dopo sessanta secondi dal fischio del secondo tempo- tiro di potenza respinto con sicurezza da Ambrosini in angolo- e la seconda dopo due giri di orologio, ma stavolta il numero quattro in maglia bianco blu non perdona e riduce le distanze al trentatreesimo (1-2). Ai tentativi di riportare il match in parità da parte dell’All Games, si contrappone la realizzazione al 38esimo di Scalera che furbescamente sfrutta un errore difensivo degli avversari e segna il 3-1. Si mette male la situazione per i casalinghi quando al 42esimo il Minerva trova l’ennesima rete con Paludi D. che dopo essere stato servito da calcio d’angolo fuori dall’area, carica un tiro potentissimo che si infila a pochi metri dall’incrocio dei pali. Tre reti di differenza tra le due squadre (1-4) a metà della seconda frazione e mister Lanza è costretto a chiedere il timeout. È lo stesso Lanza a giocarsi la carta della superiorità numerica in attacco, scegliendo di schierare Di Ghionno trai pali al posto di Della Penna per aver appunto un uomo in più e cercare di realizzare subito un goal. Ma la strategia dei sansalvesi si dimostra inutile e su un rinvio ‘così così’ della difesa bianco blu, Di Millo anticipa con un rimpallo il cross e la palla lentamente finisce in rete a porta sguarnita (1-5). Ormai sono davvero poche le speranze dei casalinghi, ma la voglia di realizzare un goal in attacco non diminuisce da parte di entrambe le squadre. A centrare l’obiettivo però è ancora una volta il Chieti stavolta con Ficca ad otto minuti dalla fine su calcio d’angolo (1-6). Nei due minuti di recupero arriva la rete di Di Paolo che non servirà a molto. Finisce 2-6 la partita. Prima sconfitta casalinga per l’All Games dopo un match che ha visto letteralmente stregata la porta avversaria e forse qualche errore di troppo davanti alla porta per D’Alonzo e compagni. Merito sicuramente degli avversari, in partita dal primo minuto e senza mai diminuire la pressione difensiva.

Formazioni

All Games San Salvo Calcio a 5: Della Penna, Nonatelli, Tumini, Di Ghionno, Orticelli, Di Paolo, DI Bello, Di Nardo, Lanza, D’Alonzo, De Cinque, Artese. Mister: Alfredo Lanza

ASD Minerva Chieti: Ambrosini, Caraffa, Giansante, Guida, Paludi D., Petrocco, Di Millo, Di Muzio, Scalera, Paludi M., Ficca, Carabella. Mister Mannatrizio Luca