Vasto è entrata ufficialmente nel direttivo del Forum delle Città Adriatico Ionio nell'ambito del progetto della Macroregione Adriatico Ionica. Insieme a Vasto anche Ancona, Brindisi, Pescara e San Benedetto. Le città straniere che condividono questo prestigioso riconoscimento sono: Spalato, Dubrovnick, Rueka, Zara e Ploce per la Croazia; Mostar per la Bosnia; Budva e Kotor per il Montenegro; Durazzo per l'Albania e Patrasso per la Grecia.

"Un grandissimo successo per la nostra città e il nostro territorio figlio di un lavoro discreto e silenzioso a garanzia dello sviluppo e della crescita economica della nostra realtà insieme alle città più importanti dell'intera Macroregione Adriatica e Ionica". Così il Sindaco di Vasto Luciano Lapenna commenta il successo ottenuto durante il Forum delle Città Adriatico Ionio tenutosi a Pescara lo scorso fine settimana.

Per maggiori informazioni sul progetto della Macroregione e degli obiettivi da raggiungere clicca qui: http://bit.ly/1staGDh