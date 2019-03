Il ritiro del Borrello dal campionato non facilita i compiti delle vastesi impegnate nel campionato di Eccellenza, a parte il Cupello, che contro la squadra di Anzivino ha perso e che quindi si ritrova in una posizione di classifica migliore rispetto alla precedente.

Il Vasto Marina penultimo dopo il pareggio di carattere di domenica scorsa andrà a Montorio per fare punti salvezza. In settimana è stato tesserato il difensore classe 1994 Raffaele Paglione, ex Manfredonia, che sarà disponibile già a partire da domenica. Gli altri giocatori che sono arrivati in settimana e si sono allenati con la squadra interessano, ma la società preferisce prendersi ulteriore tempo per decidere ed eventualmente tesserarli dopo la pausa natalizia.

All'Aragona arriva il Francavilla secondo in classifica, potrebbe essere l'ultimo treno per le ambizioni della Vastese. I padroni di casa non avranno Leo, D’Ambrosio e mister Precali squalificati, esordirà Benedetto arrivato in settimana e in porta tornerà l'intramontabile Mimmo Antenucci. Tra gli ospiti debutterà Di Properzio, arrivato dal Borrello, assente Fruci per squalifica.

Qui sarà possibile seguire la cronaca in diretta di Vastese-Francavilla.

Il Cupello riceverà il Capistrello di Torti che ha tesserato l’attaccante Salatiello e l’ex Vastese Dema. Non ci saranno gli squalificati Croce e Di Fabio. Riposerà il San Salvo che avrebbe dovuto affrontare il Borrello.

In diretta su Zonalocale nel box a destra segui lo sport tutti i rsultati in tempo reale del campionato di Eccellenza abruzzese che tornerà martedì 6 gennaio 2015.

Le altre squadre del Vastese. Il Casalbordino ospita il Guastameroli, l'obiettivo è tornare in vetta prima possibile, mentre per il Fresa c'è il Real Montazzoli terzo e in grande forma che domenica ha battuto proprio i casalesi. Lo Sporting San Salvo rivelazione attende sabato l'Incoronata penultima, il Trigno Celenza va a fare visita al Roccaspinalveti, il Monteodorisio va a Scerni mentre il Real San Giacomo gioca sul campo della Casolana. La prossima giornata è in programma domenica 11 gennaio 2015.

In Seconda Categoria è prevista la pausa fino al 18 gennaio quando si giocherà la prima di ritorno. Domenica però si recupera Villa Scorciosa-Real Porta Palazzo sospesa il 7 dicembre per impraticabilità del campo sul 4-0 per i padroni di casa ma che per regolamento va rigiocata dall'inizio partendo da 0-0.

In Terza Categoria la capolista Sangiovannese riceve la Dinamo Roccaspinalveti, mentre il Real Carpineto Sinello attende i Lupi Marini a capo invertito per impraticabilità dell'impianto dei sangrini. Il Lentella va a Tufillo, il Casalanguida riceve lo Sporting Vasto, il Vasto Calcio gioca sul campo del Real Cupello, il Pollutri va a Guilmi senza Di Falco, squalificato fino al 14 giugno 2015, reo, secondo il referto, di aver colpito l'arbitro al termine dell'ultima partita. Riposa il Real Liscia.





Il programma della 18° giornata (1° di ritorno) del campionato di Eccellenza abruzzese

Domenica 21 dicembre, ore 14.30

Alba Adriatica-Sulmona

Avezzano-Acqua&Sapone

Cupello-Capistrello

Montorio-Vasto Marina

Pineto-Miglianico

Renato Curi Angolana-Martinsicuro

Torrese-Paterno

Vastese-Francavilla

Riposa: San Salvo

La classifica

Paterno 36

Francavilla 33

Avezzano 31

Renato Curi Angolana 28

Torrese 27

Pineto 27

San Salvo 26

Martinsicuro 25

Capistrello 24

Cupello 20

Vastese 20

Montorio 19

Miglianico 17

Alba Adriatica 16

Acqua&Sapone 14

Vasto Marina 13

Sulmona 3

Il prossimo turno, martedì 6 gennaio, ore 14.30

Acqua&Sapone-Alba Adriatica

Capistrello-Renato Curi Angolana

Francavilla-Avezzano

Martinsicuro-Torrese

Miglianico-Vastese

Paterno-Montorio

San Salvo-Cupello

Vasto Marina-Pineto

Riposa: Sulmona