Recita natalizia 18 dicembre 2014 presso la casa famiglia “F.lli Genova Rulli”, dopo la celebrazione della S. Messa, officiata dal Parroco dell’Incoronata Padre Eugenio Di Giamberardino.

Intenso è stato l’impegno profuso dalle educatrici affinché i ragazzi e le ragazze accogliessero con entusiasmo il gioioso evento. Katia Vallone si è occupata dei canti, Daniela Ferioli, Michela Sciascia e Lucia Fiorillo (psicologa) hanno preparato i piccoli attori alla recita, Maria Falone si è interessata della danza.

La recita, dal titolo significativo “Un regalo di nome Gesù”, ha cercato di coinvolgere i presenti sull’importante messaggio che a Natale il “Regalo” (con la R maiscuola) è proprio Gesù, che è venuto nel mondo per salvare l’umanità. Tanti e calorosi sono stati gli applausi.

Contentissima, la direttrice suor Amabile ha rivolto al numeroso pubblico il suo sentito “grazie” per essere intervenuti alla manifestazione, ringraziando tutte le educatrici per l’ottimo lavoro svolto. Ha preso, poi, la parola il prof. Luigi Medea, rappresentante del Rotary Club di Vasto, che, a nome del Presidente dott. Angelo Muraglia, ha ricordato l’impegno di “service” a favore della casa famiglia nel finanziare il “Progetto Ballo”, il cui saggio finale si svolgerà nel mese di giugno 2015. E’ seguito un breve intervento del prof. Michele Cascavilla, membro del Consiglio di Amministrazione, che ha ringraziato quanti si prodigano per il buon funzionamento della casa famiglia e ha consegnato doni natalizi a tutti i bambini e agli adolescenti, protagonisti della bella serata.

Luigi Meda