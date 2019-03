Un tuffo indietro nel passato alla scuola dell'infanzia Incoronata, della Nuova direzione didattica di Vasto. Per due giorni i locali dell'istituto si sono trasformati in una piccola Betlemme dove i bimbi tra i 3 e 5 anni hanno portato in scena la Sacra rappresentazione del Presepe vivente. "Una recita natalizia diversa dal solito - ha spiegato Paola Melis, collaboratrice vicaria della dirigente - nata dall'idea di due delle nostre insegnanti e subito condivisa da tutte le colleghe". Per più di un mese docenti, personale Ata e genitori hanno lavorato assieme ai bambini per l'allestimento delle scene, spesso andando anche oltre il normale orario di lavoro.0

I 110 bimbi hanno lavorato in intersezione, così che in ognuna delle 5 scene rappresentate, ci fossero bimbi provenienti da classi differenti. "Anche con un solo mese di lavoro con questa modalità i bimbi si sono subito ambientati - spiegano le maestre - e si sono lasciati coinvolgere". Nei giorni di rappresentazioni i piccoli attori hanno dovuto fare gli "straordinari", ripetendo le scene per ben quattro volte delle due mattinate, così da permettere a genitori e parenti di visitare con calma il Presepe vivente.

Soddisfatta per questa iniziativa la dirigente Nicoletta Del Re. "Le maestre hanno voluto trasformare la scuola in un Presepe Vivente realizzando insieme ai bambini dei quadri d'epoca. È stata anche una ricerca sulle arti e i mestieri, una ricostruzione filologica di antichi arnesi, tessuti. Una rappresentazione davvero originale e che assume valore alla luce delle modalità di classi aperte con cui si è lavorato nel periodo della preparazione". Genitori, parenti ed amici hanno apprezzato molto questo originale Presepe vivente. Dall'accoglienza con i pescatori e le lavandaie, passando per la sartoria, i laboratori del fabbro, del falegname, il forno, per arrivare poi alla scena conclusiva con la Natività per augurare a tutti, tra canti, poesie e filastrocche, un Buon Natale.