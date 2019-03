Ennesimo riconoscimento nazionale per il fumettista vastese Franco Sacchetti, dopo le prestigiose collaborazioni con la rivista "The Ecologist" e con l'agenda nota in tutta Italia "Scarceranda", arriva un'altra prestigiosa collaborazione a livello nazionale con la rivista "Terra Nuova", punto di riferimento di tutta la cultura degli stili di vita sostenibili in italia da circa 30 anni.

Nel numero di dicembre sono state infatti pubblicate delle sue vignette che raccontano l'esperienza di "Casa Sankara" un ecovillaggio a San Severo.

Franco Sacchetti, architetto e fumettista, opera a Vasto e nel suo comprensorio in diversi progetti di architettura sostenibile, e operatore- formatore per conto dell'Arci di Vasto all'interno del Progetto Giovani, è formatore accreditato all'interno del network europeo riconosciuto O.R.A. (observe - rethink - act) composto da circa 30 associazioni provenienti da tutta Europa.