Un pomeriggio di festa in cui sono stati premiati dipendenti e figli. Lo stabilimento Pilkington Italia di San Salvo ha vissuto ieri la tradizionale festa natalizia nella sala conferenze al primo piano della palazzina uffici. Nell'occasione, il presidente Graziano Marcovecchio, affiancato da Milena Stanisci, Luigi Stigliano e Stephan Rosebrock, ha tracciato un bilancio del 2014 e gettato lo sguardo verso il futuro, partendo dalla questione che gli sta particolarmente a cuore, la sicurezza. "Nel 2014 è andata meglio che nel 2013, già positivo rispetto all'anno precedente. Quest'anno abbiamo somministrato il questionario triennale sulla sicurezza e abbiamo rilevato con piacere che i dipendenti hanno notato un aumento nella sicurezza personale e nell'ambiente di fabbrica". Questioni che vengono affrontati nella settimana di ottobre legata al Safety Day, condivisa con tutti gli stabilimenti del gruppo NSG nel mondo. Importante anche l'attenzione all'ambiente. "C'è tanta premialità sui progetti di risparmi energetico - ha spiegato Marcovecchio -. Lo studio commissionato all'Università di Padova ha rilevato che questo è uno stabilimento sano". Il nodo cruciale è quello del lavoro, visto il perdurare delle difficoltà legate alla crisi. "Abbiamo la consapevolezza che dobbiamo fare tutti del nostro meglio - ha sottolineato il presidente di Pilkington Italia -. Nel 2014 abbiamo stabilizzato circa 100 posti di lavoro e richiamato 60 somministrati". Rivolgendosi agli amministratori pubblici presenti in sala, tra cui c'era l'assessore regionale Marinella Sclocco, Marcovecchio ha auspicato che gli impegni vadano "nella direzione di premiare il lavoro e chi produce il lavoro. Senza lavoro non c'è dignità della persona".

Dopo i saluti la cerimonia è entrata nel vivo, con la consegna delle borse di studio ai figli dei dipendenti che hanno conseguito maturità e laurea con il massimo dei voti. "Ci tenevo ad iniziare da voi - ha detto Marcovecchio salutando con piacere la presenza in sala dei dirigenti scolastici - perchè siete le nostre eccellenze ed è giusto rendere merito al vostro impegno negli studi". È stata poi la volta della consegna dei riconoscimenti ai dipendenti che da 20, 30 e 40 anni lavorano nello stabilimento di Piana Sant'Angelo. Particolarmente emozionati i due lavoratori, Fulvio Menna e Mario Pomponio (era assente Americo Bianco) che dal 1974 varcano i cancelli della fabbrica. A loro, oltre ad un premio speciale, il doveroso tributo dei colleghi. Spazio poi ai tanti bambini che hanno partecipato al concorso indetto dalla Pilkington in occasione del Safety Day. I disegni realizzati dai figli dei dipendenti sono divenuti le immagini del calendario 2015 "che ormai è diventato un nostro segno di riconoscimento e ci viene richiesto in tutto il mondo - ha sottolineato con orgoglio Marcovecchio -. Anche il sindaco di Perth, Lisa Scaffidi, aveva apprezzato l'idea durante la sua visita in azienda e l'ha riproposta in Australia. Qualche giorno fa ho ricevuto una sua mail in cui mi mostrava il calendario con i disegni dei bambini di una scuola". A concludere la serata il brindisi benaugurale per il nuovo anno, con gli auguri formulati da Milena Stanisci. "Cerchiamo di avere sempre tanto ottimismo, anche se qualche volta può essere un po' di incoscienza. Ma che sia un bel 2015".

Diplomati

Roberto Della Penna, Claudio Monaco

Laureati

Walter Di Carmine, Luca Bozzella, Nicola Saraceni, Danila Cianciosi, Gianna Iacovone, Idanella D’Addario, Fabio Massimo Celenza, Clelia Marchetta

20 anni di assunzione (1994)

Guido Maccarone, Stefano Di Santo, Massimo D’Aulerio, Riccado Sorzè, Francesco Spatocco, Pompeo Marzocchetti, Antonio Colanzi, Giuseppe Zurlino, Roberto Stivaletta, Luca De Sanctis, Giuseppe Irace, Nicola Cinalli, Salvatore Boschetti, Michele Cantatore, Mario Di Tullio, Fernando Fabrizio, Massimo Galante, Silverio Gallo, Giuseppe Marra, Guglielmo pachioli, Maria Rita Santulli, Roberto Ferrieri, Giuseppe Ruggieri, Luigi Sabatini, Cesario Scè, Fabio Munafò

30 anni di assunzione (1984)

Nicola Scafetta, Domenico Piccirilli, Claudio Ciancio, Gabriele Alessandrini, Antonio D’Addario, Luciano Mastrocola, Arnaldo Schioppa, Giovanni Bixio, Luigi DI Bartolomeo, Gabriele Di Nardo, Rocco Fioriti, Fabio Mancini, Mario Monaco, Antonio Di Nardo

40 anni di assunzione (1974)

Fulvio Menna, Americo Bianco, Mario Pomponio