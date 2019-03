Pareggiano 1-1 Sporting San Salvo e Incoronata nell'anticipo della 14esima giornata del campionato di Prima Categoria, girone B. Con questo punti i biancazzurri, passati in vantaggio con D'Aulerio, restano al quinto posto in zona play-off, mentre i vastesi, in gol con Madonna, non si smuovono dalla penultima posizione.

La partita. Al 7' brivido per i padroni di casa, un errore della difesa favorisce Mattia Verrone che entra in area palla al piede e supera il portiere Cilli ma al momento del tiro non coglie l'attimo e manda fuori. Due minuti dopo conclusione potente e precisa dalla distanza di Smiles che l'estremo difensore locale toglie da sotto l'incrocio, l'attaccante biancorosso ci riprova al 12' ma il suo tentativo è impreciso.

Al 19' lo Sporting San Salvo passa in vantaggio grazie ad una conclusione in area di D'Aulerio, a questo punto la gara sembra essere in discesa per la squadra di mister Marcello che sfiora il secondo gol al 33' con Costantini che tira a botta sicura davanti alla porta ma Scafetta salva sulla linea.

A inizio ripresa è ancora Costantini ad avere al 49' l'occasione per raddoppiare ma servito davanti a Benedetti calcia fuori. Al 58' D'Aulerio mette in mezzo ancora per Costantini che non riesce ad intercettare la sfera, cinque minuti dopo un'altra conclusione ravvicinata del centravanti sansalvese sorvola la traversa, stessa sorte tre minuti dopo per un diagonale di Di Labio appena entrato al posto di De Santis.

I padroni di casa non chiudono la gara, la squadra di Mucci resiste e si propone in avanti per cercare il pareggio. Al 65' Lanzano appoggia sulla destra per Antonello Verrone che tira ma non inquadra lo specchio. Al 73' è Mastrangioli a mandare sopra la traversa da fuori area, è solo il preludio al pareggio che arriva al 75' con Madonna che ben appostato in area insacca. L'attaccante, entrato da dieci minuti per Ciccotosto, festeggia con una rete pesante il ritorno all'Incoronata dopo due stagioni.

Al 90' Catalano manda fuori di testa su punizione di Rossi, al 91' occasione Incoronata su punizione di Antonello Verrone arriva Della Penna ben appostato che però non riesce a colpire. Si chiude con un pareggio il 2014 delle due squadre. Lo Sporting San Salvo, al secondo anno in Prima Categoria, dopo la salvezza della precedente stagione, è da qualche settimana stabilmente in zona play-off e punterà a restarci. L'Incoronata neopromossa invece ha come obiettivo quello di mantenere la categoria e ci proverà fino all'ultima giornata sperando anche nell'arrivo di qualche nuovo innesto e nel recupero degli infortunati.

Tabellino

Sporting San Salvo-Incoronata Calcio Vasto 1-1 (1-0)

Reti: 19' D'Aulerio (Sporting San Salvo), 75' Madonna (Incoronata)

Sporting San Salvo: Cilli, Civico (95' D'Alberto), Iacovitti, Catalano, Marsilio, Di Laudo, De Santis (65' Di Labio), Rossi, Costantini, Ramundi, D'Aulerio. A disposizione Di Nardo, Cordisco, Checchia. Allenatore Nicola Marcello

Incoronata Calcio Vasto: Benedetti, Bevilacqua, Scafetta, Mastrangioli, Smiles (88' Della Penna), Lanzano, Stivaletta, Verrone A., Verrona M., Ciccotosto (65' Madonna), Bovati. A disposizione Galante, Bozzelli, Pegna, Fioravante. Allenatore Francesco Mucci

Arbitro: Pietro Felice Di Silvio (Pescara)

Ammoniti: Rossi (Sporting San Salvo), Ramundi (Sporting San Salvo), Bovati (Incoronata), Della Penna (Incoronata)

Il programma della 14° giornata del campionato di Prima Categoria, girone B

Casalbordino-Guastameroli

Casolana-Real San Giacomo

Fresa-Real Montazzoli

Paglieta-Marcianese

Roccaspinalveti-Trigno Celenza

Scerni-Monteodorisio

Spal Lanciano-Palombaro

La classifica

Palombaro 28

Casalbordino 26

Real Montazzoli 25

Fresa 23

Sporting San Salvo* 21

Marcianese 20

Trigno Celenza 19

Spal Lanciano 18

Guastameroli 18

Monteodorisio 17

Roccaspinalveti 15

Real San Giacomo 15

Scerni 13

Casolana 12

Incoronata* 11

Paglieta 8

(* una partita in più)

Il prossimo turno, domenica 11 gennaio, ore 14.30

Guastameroli-Fresa

Incoronata-Scerni

Marcianese-Casolana

Monteodorisio-Roccaspinalveti

Palombaro-Casalbordino

Real Montazzoli-Paglieta

Real San Giacomo-Sporting San Salvo

Trigno Celenza-Spal Lanciano