Con l’avvicinarsi delle vacanze natalizie aumentano gli appuntamenti musicali. Nel venerdì sera che anticipa la settimana del Natale a Vasto diverse sono stati gli eventi in musica. Il primo quello delle 21:00 presso la Pizzeria Romagnoli nel Concerto di Natale di beneficenza nel quale a prenderne parte sono stati i JAZZAmi Trio con un repertorio vario grazie alla voce di Fernanda d’Ercole, la chitarra di Sandro Tascione e la tastiera/fisarmonica di Donato Santoiani. Successivamente intorno alle 22:00 spazio agli Angel’s Eyes Gospel Choir per una performance con brani natalizi a cappella. Prima di esibirsi il coro vastese ha omaggiato Angelo Canelli (scomparso nell’estate del 2006) nel giorno della ricorrenza della sua nascita. Il pianista e medico vastese infatti avrebbe compiuto 48 anni proprio ieri. Dopo le sentite e commoventi parole del direttore artistico del coro Danilo Laccetti subito spazio alla musica con Goin' up youder, Omnipotent is Great our Lord, Happy Day (eseguita grazie alla collaborazione improvvisata di Donto Santoiani alla tastiera e Sandro Tascione alla batteria) e altri brani del proprio repertorio.

Alle 22:15 presso il Bau Bar in scena James Maddock, cantautore inglese con una grande poetica musicale, accompagnato da Alex Valle, pluristrumentista da anni al fianco di De Gregori nei suoi concerti. Sulla balconata di panoramica di via Adriatica, in una location allestita direttamente in strada è stato un lungo viaggio nell’ultimo disco dell’artista britannico Another Life vissuto con entusiasmo dai presenti i quali si sono lasciati trasportare dalla magnifica voce di Maddock e dalla varietà musicale – sia in termini di strumenti che di suoni- di Valle che non è di certo passato inosservato.

Contemporaneamente, a pochi metri dal duo, presso il Vico degli Artisti i Dedo & The Megaphones sul palco del locale vastese. Massimo Dedo (trombone/chitarra/voce), Ettore Gentile (piano) e Puccio Panettieri (batteria) proponendo al pubblico una scaletta ricca di brani cover arrangiati davvero in maniera originale e singolare, hanno magistralmente intrattenuto i presenti giunti per non perdersi questa buona occasione. Non è mancato qualche brano inedito che ha suscitato non poco interesse nel pubblico presente. Dedo ha appena terminato il fortunato tour insieme al trio Silvestri-Fabi-Gazzè, che vivrà ancora un'altra tappa per far calre il sipario (temporaneamente) su questa collaborazione. Un venerdì sera in musica, quello di ieri, che ha anticipato non solo il Natale, ma anche le tante date e gli appuntamenti che nei prossimi giorni occuperanno i locali vastesi.