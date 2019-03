Un ingente quantitativo di surgelati è stato rubato nella notte tra martedì e mercoledì da ladri provenienti dalla Puglia all'interno dei magazzini dell'impresa Bolami, nella zona industriale di San Salvo.

Utilizzando i mezzi dell'azienda, gli ignoti hanno saccheggiato quintali di alimenti. Un mezzo di trasporto è stato ritrovato bruciato in provincia di Foggia. Indagano i carabinieri. Un danno notevole per la ditta, che aveva aumentato le scorte in vista del periodo natalizio.