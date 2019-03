La Consulta Giovanile di Vasto è lieta di invitare tutta la cittadinanza alla serata interculturale “Sogni e ricordi nella valigia” promossa dalla Tavola Interreligiosa di Vasto per la p.v. domenica 21 dicembre alle 19.00 presso il Centro socio-culturale “E. Berlinguer”, in via Anelli.



La serata realizzata in collaborazione con il Progetto Giovani, l’ass. “Adriatica per gli immigrati”, il Movimento dei focolari e l’Unione Italiani nel Mondo sarà il tradizionale appuntamento di incontro e convivialità tra le varie comunità etniche e religiose che abitano la nostra splendida città.



Un momento di incontro e scambio tra vastesi senza distinzioni, senza pregiudizi.



I ragazzi della Consulta hanno deciso di festeggiare il Natale insieme accogliendo la Tavola Interreligiosa nella sua sede per poter raccontare meglio le migrazioni, per comprendere meglio il “perché” del fenomeno migratorio e cogliere le opportunità di crescita culturale e sociale che può offrire alla Città.



Ciascun partecipante porterà una propria specialità culinaria che condivisa diverrà strumento diretto e piacevole di confronto: oltre la metà dei pregiudizi che abbiamo nei confronti degli altri verranno meno. Pertanto invitiamo tutti a partecipare, magari con piatti senza carne di suino e bevande analcoliche.