Il Municipio di Vasto, in collaborazione con la Cooperativa Cogecstre, organizza per sabato 20 dicembre alle ore 17.30 presso la Pinacoteca del Palazzo D'Avalos, il convegno dal titolo "La Riserva di Punta Aderci nel Parco della Costa Teatina.

Il convegno, fortemente voluto dal Sindaco Luciano Lapenna e dall’Assessore alle Aree Protette di Vasto Marco Marra, rappresenta un’importante occasione per mantenere vivo il dialogo e il dibattito sul futuro Parco della Costa Teatina e poterne parlare insieme agli attori principali, tra cui: il Commissario ministeriale del Parco della Costa Teatina – Arch. Pino De Dominicis – l'Assessore Regionale alle Riserve – Donato Di Matteo – la dott.ssa Angela Staniscia dell'Università del Molise e Fernando di Fabrizio della Coop. Cogestre. Saranno inoltre presenti i Sindaci della Costa Teatina e le associazioni che in questi anni hanno lavorato per accelerare l'iter d’istituzione del Parco.

“La nostra Città – sottolinea Lapenna – guarda con notevole interesse all’istituzione del Parco, infatti, così come per la Riserva naturale di Punta Aderci, che ha permesso un notevole sviluppo del comparto turistico cittadino e della quale sono stato promotore in qualità di Consigliere regionale, anche il Parco della Costa teatina permetterà ricadute importanti in termini economici, turistici e di benessere collettivo a tutti gli abitanti del territorio. Lavoriamo, quindi, per raggiungere questo importante traguardo a beneficio della crescita e dello sviluppo – conlcude Lapenna”.

All'inizio del Convegno saranno proiettati in anteprima il video in 3D sul fratino, simbolo della Riserva di Punta Aderci, e il video "La Costa dei Trabocchi" realizzato dal Gruppo di Azione Costiera – Costa dei Trabocchi. I cittadini sono invitati a partecipare.